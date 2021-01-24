На цьому тижні Кабінет міністрів провів широку дискусію з Асоціацією міст України щодо тарифів на тепло і гарячу воду за підсумками якої вирішено, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Провели на цьому тижні широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на місцях не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Має бути підготовлено меморандум, в якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з «Нафтогазом» річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота щодо реструктуризації заборгованості перед «Нафтогазом», яка утворилася через так звану «різницю в тарифах», – зазначив Шмигаль.

Він також нагадав про розпорядження уряду, згідно з яким ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною не вище 1,79 грн за кубометр.

«Це дозволить захистити населення в період коронакризи від неконтрольованого зростання ціни на ринку газу. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на електроенергію, і встановив єдиний тариф – 1,68 грн/кВт*год. До цього перші 100 кВт*год коштували по 90 коп/кВт*год. Таким чином, для тих, хто за місяць використовує понад 100 кВт*год електроенергії, сума у платіжках зросте на 78 грн.

Крім того, 6 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скасувала пільговий тариф для користувачів електроопалення. Раніше в період з 1 жовтня до 31 квітня включно за перші 3000 кВт*год вони платили по 90 коп/кВт*год, а кожна понаднормова кіловат-година коштувала 1,68 грн/кВт*год. Тепер для них також діє єдиний тариф – 1,68 грн/кВт*год.