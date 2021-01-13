Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у середу, 13 січня, доручив відповідальним відомствам впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електроопалення для обігріву житла.

«З урахуванням того, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 січня, доручаю міністерствам соціальної політики і фінансів переорієнтувати механізм субсидування, який допоможе людям, котрі використовують електроенергію для електрообігріву своїх будинків. Ми не залишаємо своїх громадян наодинці з цією проблемою», – заявив Шмигаль, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив голова уряду, через січневе підвищення тарифів на газ та електроенергію збільшаться субсидії на комунальні послуги, які отримують 3,1 млн домогосподарств.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на електроенергію, і встановив єдиний тариф – 1,68 грн/кВт*год. До цього перші 100 кВт*год коштували по 90 коп/кВт*год. Таким чином, для тих, хто за місяць використовує понад 100 кВт*год електроенергії, сума у платіжках зросте на 78 грн.

Крім того, 6 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скасувала пільговий тариф для користувачів електроопалення. Раніше в період з 1 жовтня до 31 квітня включно за перші 3000 кВт*год вони платили по 90 коп/кВт*год, а кожна понаднормова кіловат-година коштувала 1,68 грн/кВт*год. Тепер для них також діє єдиний тариф – 1,68 грн/кВт*год.