У суботу, 21 січня, у Львові та області очікуються значні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, а також ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили штормове попередження.

Як вказано у повідомленні Львівського регіонального гідрометцентру, 21 січня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, подекуди значні опади. Вночі місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3 – 8 м/с. Температура впродовж доби від 3°С морозу до 2°С тепла.

Рятувальники Львівщини нагадують, що під час ожеледиці водіям треба бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.