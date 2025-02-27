У березні набудуть чинності деякі нові правила для ФОПів, за порушення яких передбачені серйозні штрафи

У березні для ФОПів з’являться нові правила, що стосуються фіскальних чеків. Також з початку року діють нові правила використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Звісно, ніхто не скасовував дотримання трудового законодавства та інших правил для ФОПів.

Яке покарання за їх порушення чекає на підприємців у березні 2025 року розповідає сайт «Новини.Live».

Розміри штрафів залежать від виду порушення та від того, чи відбувається це вперше або ж неодноразово. З кожним наступним порушенням сума штрафу зростає. Максимальні штрафи ФОПам загрожують за серйозні порушення, як-от недотримання трудового законодавства.

У березні штрафи для ФОПів будуть наступними:

за відсутність в точці продажу POS-терміналу – від 1,7 до 17 тис. грн і ще 8,5 тис. грн штрафу від Держпродспоживслужби;

за ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) – 8 тис. грн, (одна мінімальна зарплата у 2025 році);

за недотримання вимог до працевлаштування – від 8,5 до 34 тис. грн;

за ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП – від 17 до 85 тис. грн;

за неоформлення найманих працівників – від 80 до 240 тис. грн за кожного (сума залежить від частоти скоєння порушення);

за недопуск інспектора праці до перевірки – 128 тис. грн;

за видачу фіскальних чеків старої форми – 100% суми, вказаної в документі;

за відсутність РРО – 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку – повторного порушення).

Більше про зміни з фіскальними чеками читайте в матеріалі ZAXID.NET «Нові фіскальні чеки з 1 березня: що обов’язково потрібно знати ФОПам». Також раніше ми писали про інші штрафи для ФОПів у 2025 році.