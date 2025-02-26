Відсутність в чеку бодай одного нового реквізиту вважатиметься невидачею фіскального чеку

З 1 березня продавці мають видавати фіскальні чеки за новою формою. Що саме змінюється в чеках та яка відповідальність за порушення, пояснює профільний сайт 7eminar.

Що нового у фіскальних чеках

З 1 березня субʼєкти господарювання, що надають послуги з виконання платіжних операцій, зобовʼязані видавати фіскальні чеки за новою формою та змістом.

У новій формі фіскального чека додані нові реквізити, а саме:

засіб оплати;

валюта розрахунку;

реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі);

вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в системі обліку РРО;

код автентифікації повідомлення (MAC) чека для РРО;

вага одиниці тютюнового виробу (зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі) та кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єму (у літрах) одиниці товару (пляшки) (для алкогольних напоїв) при продажу у магазинах безмитної торгівлі;

сума решти.

Відповідальність за порушення

Якщо з 1 березня 2025 року суб’єкти господарювання видаватимуть покупцям чеки за старою формою, пише сайт «Дебет-Кредит», це вважатиметься порушенням. Якщо бракуватиме навіть одного нового реквізиту, це буде розцінено як невидача чека.

У загальному випадку за невидачу чека штрафи такі:

100% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше;

150% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за кожне наступне порушення.

Утім, для ФОПів, які не торгують підакцизними товарами, побутовою технікою, ліками, ювелірними виробами, до 31 липня 2025 року діє перехідний період. На цей час суми штрафів за невидачу фіскальних чеків такі: