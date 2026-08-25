Щоб перевірити знання учнів, педагогам доводиться застосовувати додаткові способи перевірки

Штучний інтелект дедалі сильніше впливає на освіту – від виконання домашніх завдань до проведення випускних і вступних іспитів. Учитель може отримати від учня грамотно написане есе, але вже не може бути впевненим, що його автором є саме школяр. Це змушує освітні системи переглядати традиційні підходи до оцінювання. Як на це реагують в різних країнах світу, розповіла «Освіторія».

Серед проблем, які фіксують освітні системи, – використання ШІ для списування, витоки екзаменаційних завдань, технічні помилки цифрових систем та протести учнів і студентів. Найбільше ці проблеми проявилися у Данії, Мексиці, Португалії та Індії. Країни обирають різні способи реагування – від усних захистів письмових робіт до посилення контролю під час іспитів і розробки правил використання ШІ.

Данія

Міністерство у справах дітей та освіти Данії запровадило заходи для протидії використанню ШІ під час навчання та іспитів у старших школах. Один із ключових заходів – усний захист письмових робіт. Якщо учень подав есе або іншу письмову роботу, він має пояснити її зміст, аргументацію, методику та висновки. Такий підхід має допомогти перевірити не лише авторство готового тексту, а й реальні знання школяра.

Серед інших пропозицій – моніторинг екранів під час письмових іспитів, обмеження доступу до інтернету та збільшення кількості письмових робіт, які учні виконують у школі під наглядом. Сам письмовий текст перестає бути достатнім доказом знань, його можуть доповнювати усною співбесідою або захистом.

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Мексика

Національний автономний університет Мексики цього року проводив вступний іспит онлайн, використовуючи технології дистанційного контролю за абітурієнтами. Після оприлюднення результатів там зафіксували незвично велику кількість високих балів, що викликало підозри. У результаті близько 58 тисяч вступників мали повторно пройти перевірку знань.

Португалія

У Португалії головною проблемою стала не генерація відповідей за допомогою ШІ, а технічні помилки під час цифрового оцінювання національних іспитів. Перехід до цифрової системи призвів до проблем із результатами, а для учнів оцінка на іспиті може мати безпосередній вплив на можливість вступити до обраного університету. Тому технічна помилка під час обробки результатів може мати серйозні наслідки.

Португальська влада була змушена коригувати результати та передбачати додаткові можливості для школярів, яких могли зачепити проблеми із системою. Після коригування параметрів оцінювання 11 496 учнів отримали вищі оцінки.

Індія

В Індії проблеми з чесністю іспитів існували задовго до появи ШІ. Серед них – витоки екзаменаційних матеріалів, купівля завдань, списування та організовані схеми обходу правил.

У 2026 році в країні знову відбувалися протести через витоки екзаменаційних матеріалів, на яких студенти вимагали реформувати систему. У 2002–2025 роках в Індії зафіксували 45 великих випадків витоку іспитів, кожен із яких стосувався щонайменше 100 тисяч кандидатів. Лише два з цих випадків завершилися обвинувальними вироками.

Уряд Індії запропонував посилити відповідальність за витоки, збільшити покарання та створити спеціальні механізми для розслідування таких випадків. Основна увага зосереджена не на тому, як виявляти використання ШІ, а на захисті самої екзаменаційної системи від витоку матеріалів.

США

У США частина школярів виступає не за повну заборону штучного інтелекту в освіті, а за чіткі правила його використання. Школярі запропонували дозволити використовувати ШІ як інструмент для навчання, але не як заміну самостійній роботі.

Серед пропозицій також – можливість відмовитися від використання ШІ під час виконання конкретного завдання та отримати альтернативний спосіб його виконання.

Для вчителів учні пропонують чітко прописувати правила використання ШІ для кожного завдання. При цьому сам факт використання або невикористання штучного інтелекту не має бути єдиною підставою для оцінювання роботи. Якщо у вчителя виникають сумніви щодо авторства роботи, школяр може усно продемонструвати свої знання.

Огайо став першим штатом, який зобовʼязав державні школи розробити офіційну політику щодо використання штучного інтелекту. Вони мають визначати правила застосування ШІ в освітньому процесі, а також вимоги до учнів і працівників закладів освіти.

ШІ змушує змінювати сам принцип оцінювання

Щоб реагувати на зловживання, освітні системи різних країн випробовують різні підходи: збільшують кількість робіт під наглядом, запроваджують усні захисти, встановлюють чіткі правила використання ШІ, проводять повторні очні перевірки та переглядають принципи цифрового оцінювання.

Завдання для педагогів залишається тим самим, що й до появи штучного інтелекту: як достовірно визначити, що учень справді знає і вміє. Однак тепер для відповіді на нього недостатньо просто перевірити готовий текст чи тест – важливішими стають процес виконання роботи, здатність пояснити власні рішення та продемонструвати знання самостійно.