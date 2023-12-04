Леся Українка та Вільям Шекспір пограли в гру словесних асоціацій

Українська ШІ-компанія Reface та Український інститут оживили британського драматурга Вільяма Шекспіра і українську письменницю Лесю Українку, які спілкуються у Zoom. Відео їхнього діалогу показали у понеділок, 4 грудня, у Лондоні під час Міжнародного форуму культурної дипломатії.

Учасникам форуму показали відео, у якому Вільям Шекспір та Леся Українка грають в асоціації.

«Символічно, що Леся Українка, яка жила трьома століттями пізніше від Шекспіра, захоплювалася ним і перекладала його твори українською мовою. Сьогодні їхній уявний діалог уособлює розмову між різними епохами та двома різними країнами. Відео проводить паралель між сьогоднішніми дружніми Україною та Великою Британією, підкреслюючи, що нас об’єднують спільні цінності, незважаючи на наш різний історичний бекграунд», – пояснили творці відео.

ML-команда Reface застосувала власну модель глибокого навчання ШІ та технологію оживлення облич, щоб достовірно відтворити зовнішність Лесі Українки та Вільяма Шекспіра у їхній відеорозмові.

Міжнародний форум культурної дипломатії організував Український інститут, який працює при Міністерстві закордонних справ України для просування української культури у світі та налагодження культурних зв’язків з іншими країнами та народами. Щороку цей форум збирає провідних українських та міжнародних експертів для обговорення інсайтів, найкращих практик, викликів та майбутнього культурної дипломатії.