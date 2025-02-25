Шугар виступить у Львові

Великий сольний концерт улюбленця публіки, хіти якого набирають мільйони переглядів у TikTok, відбудеться 28 лютого о 19:00 у Малевич концерт-арена, повідомили організатори VINIL concert agency.

«Це буде незабутній вечір живої музики, харизми та улюблених хітів, які вже підкорили серця мільйонів слухачів. На вас чекають улюблені треки «Ліхтарі», «Туман», «Тьотя», «BMW», «Токсік», «Тікток», «Пані Катерино» та прем'єра нових пісень, які ще більше здивують! Концерт стане гарним подарунком собі та близьким, крім того, це ідеальний момент зняти десятки яскравих відео для TikTok, які у цій соцмережі співають усі», – запрошують організатори VINIL concert agency.

Організатори зауважують, що цей тур виконавця – більше, ніж просто концерти. Це справжня музична революція, яку не можна пропустити. Людей запрошують насолодитися живим звуком, унікальною атмосферою та улюбленими хітами.

Шанувальники співака з нетерпінням чекають концерту та залишають багато теплих коментарів. Крім того, люди наголошують, що чекають виконавця й в інших містах Львівщини.

Останні квитки можна придбати за посиланням.