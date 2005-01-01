Шведський бренд одягу H&M готується до відкриття першого магазину в Україні

Шведська компанія почала пошук персоналу для українського представництва

Найбільший в Європі ритейлер одягу H&M (Hennes&Mauritz) почав пошук персоналу для роботи в Україні. Оголошення про дві вакансії розміщені в соціальній мережі LinkedIn, пише liga.net.

Як зазначається, зараз H&M шукає менеджера з PR та маркетингу, а також менеджера будівельних проектів. В описі обох вакансій вказано, що потенційні співробітники повинні вміти працювати обгрунтовано, справлятися зі стресовими ситуаціями і бути готовими до міжнародних відряджень. Зі свого боку H&M пропонує «привабливу базову зарплату», страхування життя і здоров'я, а також знижки в магазинах компанії.

Нагадаємо, що H&M робить вже другу спробу вийти на український ринок. Першу шведський рітейлер зробив в 2014 році, уклавши договір з ТЦ Respublika, але ще на етапі узгодження документів угоду заморозили.

На початку минулого року повідомлялося, що H&M зацікавився українським ринком. Пізніше джерела видання «НВ Бізнес» підтверджували прихід H&M в Україну. При цьому в штаб-квартирі компанії інформацію не підтверджували, пояснюючи візити представників бренду в Київ тим, що «постійно шукають нові ринки». Влітку 2017 року H&M підтвердив прихід в Україну.

Hennes&Mauritz — це одна з найбільших у Європі роздрібних мереж продажу одягу зі штаб-квартирою в Стокгольмі. Станом на 31 травня загальна кількість магазинів групи становила 4498 точок. До слова, за даними дослідження компанії GfK Ukraine, лідерами серед міжнародних мереж, яких не вистачає українцям, виявилися магазини товарів для дому IKEA (46,8% тих, хто проголосував) і одягу H&M (39,4%).

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Південній Африці розлючений натовп погромив магазини H&M через рекламу, яку більшість громадян сприйняли, як расистську.