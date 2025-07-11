Міносвіти підписало кілька нових міжнародних угод про співпрацю

На міжнародній конференції з відновлення України в Римі (URC 2025) Міністерство освіти на науки України підписало кілька меморандумів з європейськими країнами щодо співпраці в освітній галузі.

Швейцарія надасть 18,5 млн франків (майже 20 млн євро) для продовження головних реформ в Україні – освіти та децентралізації. Проєкт спрямований на відновлення освіти, а також розширення доступу до якісної та безпечної освіти. А саме:

реформа профільної середньої освіти, зокрема створення академічних ліцеїв;

підтримка уряду в реформуванні системи професійної освіти;

розвиток системи стратегічного планування регіонів і громад з фокусом на освіту;

дебюрократизація та цифровізація управління освітою та реформування системи освітньої статистики і аналітики;

професійний розвиток представників органів місцевого самоврядування та державних службовців у сфері освіти;

розвиток місцевої демократії через освіту;

реалізація інфраструктурних проєктів відновлення доступу до якісної та безпечної освіти у громадах;

сприяння міжмуніципальному співробітництву для створення та ефективного функціонування академічних ліцеїв;

підтримка впровадження партисипативного бюджетування у сфері освіти;

розвиток системи профорієнтації в партнерстві з громадами, закладами освіти, бізнесом і владою.

Литва виділить 21 млн євро на відновлення освіти в Україні. За домовленістю, гроші скерують на:

відновлення інфраструктури;

поліпшення результатів навчання;

модернізацію освітніх послуг для дітей та молоді в Україні;

створення й обладнання безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ.

З цієї суми 17 млн євро спрямують на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі за проєктом «Школа майбутнього для України», розробленим італійськими й українськими архітекторами.

3 млн євро виділять на встановлення сонячних енергетичних систем для 14 шкіл і дитячих садків у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

1 млн євро від Литви й Тайваню спрямують на підтримку програми Catch-up та STEAM на Одещині. Це програма для подолання освітніх втрат: додаткові уроки для учнів, які відстають від навчальної програми, та STEAM-заняття для учнів із вищими показниками.

Також МОН підписало меморандум про взаєморозуміння з Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel і його представництвом в Україні. Пріоритетами визначили відновлення освітньої інфраструктури, розвиток професійно-технічної освіти, впровадження цифрових рішень, підвищення якості та інклюзивності освітніх послуг та узгодженості з потребами сучасного ринку праці.