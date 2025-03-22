Швидка суші-запіканка з крабовими паличками. Рецепт дня0
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Суші-запіканка – лінивий рецепт для любителів японської кухні, який дозволяє насолодитися смаком суші без складного процесу їх приготування. Ця страва об’єднує всі улюблені інгредієнти суші, але замість того, щоб закручувати ролі, ви просто викладаєте всі компоненти у форму і запікаєте.
Інгредієнти:
- 200 г;
- 250 мл;
- за смаком;
- 5 ст. л.;
- 1 ст. л.;
- 1 ч. л.;
- 400 г;
- 100 г;
- 3 ст. л.;
- 100 г;
- 2 ст. л.;
- 4 шт.;
- 100 мл;
- 30 г;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Відваріть рис у підсоленій воді протягом 15-18 хвилин, додайте заправку, перемішайте і викладіть у змащену олією форму для запікання, ділиться Vitala foodblog.
Для шапочки змішайте розібрані на волокна крабові палички, натертий сир, майонез, ікру та вершковий сир. Викладіть суміш другим шаром поверх рису.
Запікайте при температурі 180°C до золотистої скоринки протягом 30 хвилин.
Полийте готову запіканку соусом теріякі, посипте кунжутом і насолоджуйтесь смаком.