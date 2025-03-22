Суші-запіканка – лінивий рецепт для любителів японської кухні, який дозволяє насолодитися смаком суші без складного процесу їх приготування. Ця страва об’єднує всі улюблені інгредієнти суші, але замість того, щоб закручувати ролі, ви просто викладаєте всі компоненти у форму і запікаєте.

Інгредієнти:

рис круглозернистий – 200 г;

200 г; вода – 250 мл;

250 мл; сіль за смаком;

за смаком; оцет рисовий – 5 ст. л.;

5 ст. л.; цукор – 1 ст. л.;

1 ст. л.; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; крабові палички – 400 г;

400 г; сир сулугуні – 100 г;

100 г; майонез 67% – 3 ст. л.;

3 ст. л.; копчена ікра тріски – 100 г;

100 г; вершковий сир – 2 ст. л.;

2 ст. л.; норі – 4 шт.;

4 шт.; соус соєвий – 100 мл;

100 мл; кунжут білий – 30 г;

30 г; соус теріякі за смаком;

за смаком; васабі за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді протягом 15-18 хвилин, додайте заправку, перемішайте і викладіть у змащену олією форму для запікання, ділиться Vitala foodblog.

Для шапочки змішайте розібрані на волокна крабові палички, натертий сир, майонез, ікру та вершковий сир. Викладіть суміш другим шаром поверх рису.

Запікайте при температурі 180°C до золотистої скоринки протягом 30 хвилин.

Полийте готову запіканку соусом теріякі, посипте кунжутом і насолоджуйтесь смаком.