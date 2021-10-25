Залізниця також проведе службове розслідування обставин трагедії

Уранці 24 жовтня у селі Оженин Рівненської області під потягом загинула 73-річна жінка. Вона переходила колії у невстановленому місці.

Машиніст сигналив і застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду на жінку йому не вдалося. Про трагічний випадок, який стався о 09:25 у селі Оженин, де розташована залізнична станція Острог, повідомила поліція Рівненської області — швидкісний потяг збив жінку. «Поліцейські встановили, що машиніст швидкісного потягу Hyundai міжнародного сполучення Київ-Перемишль допустив наїзд на 73-річну місцеву жительку, яка перетинала колії у невстановленому місці», — інформує поліція.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті розпочато досудове розслідування. Подробиць та інших обставин наїзду потяга на людину поліція не повідомляє.