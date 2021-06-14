Мрія для пішоходів та тих, хто полюбляє їздити на роботу чи навчання велосипедом, скоро може стати реальністю. У Львові на старті інноваційний проект будівництва вулиці завдовжки в 7 кілометрів лише для пішоходів та велосипедистів, подалі від міських магістралей. Вона з'єднає мікрорайон Сихів з центром міста.

«Ця зелена лінія є першою із загальноміської мережі, яка зараз в процесі розробки. Загалом має пройти від Сихова, через територію УКУ, через Стрийський парк до центру», — зазначив начальник відділу інвестиційних проектів «Львівавтодору» Павло Сирватка.

Проект місто реалізує разом із компанією GIZ.

«Наразі буде втілено перший демонстраційний відрізок — це є якраз вулиця Лісна, вздовж парку Івана Павла ІІ до «Шувару». GIZ профінансувало проектно-кошторисну документацію і попередню концепцію на весь цей великий відрізок із Сихова до центру міста. Частка на виконання робіт складає від GIZ 50 тис. євро, від міста — 130 тис. євро», — додала координаторка проекту від GIZ Марта Пастух.

Окрім того, що «зелена лінія» з'єднає Сихів із центром міста, вона полегшить життя і всім хто навчається та працює в УКУ. Адже з'єднає між собою коротким шляхом два кампуси Українського католицького університету — один на Козельницькій, інший на Хуторівці. Університет вже раніше про це просив у міських архітекторів. А наразі «Львівавтодор» оголосив тендер на першу частину проекту.

«Ця частина проекту зеленої лінії в межах парку Івана Павла розрахована на 4 місяці, всі будівельні роботи. Тому якщо цей тендер відбудеться і ми будемо мати переможця, то за хороших умов ми будемо мати вже в кінці року готовий об'єкт», — зазначив Павло Сирватка.

А вже в наступному році сподіваються продовжити цей проект. Тож в кінцевому варіанті «зелена лінія» має пролягти через межу парку Івана Павла ІІ, берег річки Зубра, Хуторівку, територію УКУ до вулиці Луганської та залізничної станції «Персенківка». Далі вулицею Козельницькою та через два парки – Стрийський та Парк культури. Фініш цього екомаршруту на вулиці Вітовського.

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