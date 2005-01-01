Сили АТО збили на Донбасі російський безпілотник

Попри досягнуті домовленості про безстрокове перемир’я, яке формально почало діяти з опівночі 23 грудня, обстріли українських позицій з боку бойовиків тривають. До того ж, минулої доби ворог активізував повітряну розвідку.

«Ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені Мінськими домовленостями. Проліт безпілотника противника було зафіксовано у районі Світлодарської дуги, а неподалік Курдюмівки близько 22:00 українські військовослужбовці збили російський безпілотник типу “Орлан-10”. Зараз тривають пошуки уламків безпілотника», – повідомив прес-центр штабу АТО в п’ятницю, 29 грудня.

Крім того, терористи здійснили шість обстрілів українських позицій, внаслідок яких один український воїн отримав поранення.