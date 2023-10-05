Безпілотники атакували південні та центральні області

Росія вчергове здійснила нічну атаку безпілотниками по південних областях України. Загалом окупанти випустили 29 БПЛА, 25 з яких вдалося знищити, повідомили у п’ятницю, 5 жовтня, у прес-службі Повітряних Сил України.

Росіяни вночі атакували три області України – Одеську, Миколаївську та Кіровоградську. Повітряну тривогу для півдня та центру України оголосили приблизно о 01:00.

«У ніч на 5 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку (мис Чауда – Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних Сил.

ППО знищила 24 з 29 БПЛА

За даними «Суспільного», під час повітряної тривоги на Кіровоградщині пролунали вибухи. Інформацію про влучання підтвердили у прес-службі Сил оборони Півдня, повідомивши, що на місці удару зайнялася пожежа, яку локалізували. Інформації про постраждалих немає.

«В нашій зоні відповідальності знищено 24 БпЛА: 10 – над Миколаївщиною, 9 – над Кіровоградщиною, 5 – над Одещиною», – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Окрім того, вибухи чули у Миргороді, що на Полтавщині. Вночі там була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

До слова, 2 жовтня Австралія оголосила про передачу Україні антидронових систем Slinger. Перші 10 систем для збиття БПЛА будуть передані Україні до кінця 2023 року. Загалом Австралія повідомила про передачу понад сотні таких систем.