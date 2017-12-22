Силовики проводять обшуки в наближених до нардепа Мосійчука осіб

Мосійчук заявив, що правоохоронці обшукують його помічників

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в людей з оточення депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (фракція «Радикальної партії») у справі про можливе недостовірне декларування та незаконне збагачення. Про це пише LB.ua.

Обшуки проводять у людей з оточення Мосійчука, оскільки вони можуть зберігати дані, що свідчать про недостовірне декларування та незаконне збагачення народного депутата.

Сам Мосійчук у Facebook написав, що від ранку НАБУ проводить обшуки вдома у його помічників і друзів.

«Слідчі дії почали проводити саме того дня, коли я поїхав на рекомендовану лікарями реабілітацію. Обшуки – у будинку, який я орендую і в якому я проживаю. Нібито я не вніс його в декларацію. Насправді це абсолютна маніпуляція: я в'їхав у цей будинок у січні 2017 і наступного року, відповідно до закону, внесу його в декларацію. До того ж, справу порушено ще рік тому - 2016 року», – зазначив він.

Нагадаємо, 17 вересня 2015 року генпрокурор Віктор Шокін на засіданні Верховної Ради показав відео, на якому нардеп Мосійчук просить й отримує хабар за допомогу у підприємницькій діяльності.

Після цього парламент за процедурою ad hoc (рішення, призначене для конкретної проблеми) негайно дав згоду на арешт Мосійчука, а 18 жовтня суд заарештував його. 15 листопада термін арешту Мосійчука сплив і він вийшов на волю.

У ГПУ заявили, що Мосійчук зізнався в отриманні хабара, проте сам нардеп заявив, що зізнання було зроблене під тортурами.

Крім отримання хабара, Мосійчук звинувачується в хуліганстві, застосуванні насильства і втручанні в діяльність судових органів.

Розслідування кримінального провадження проти Мосійчука було завершене 22 жовтня 2015 року, однак за шість місяців підозрюваний і його захисники так і не ознайомилися з матеріалами справи, блокуючи його передачу до суду. У результаті суд визначив 25 квітня 2016 року останнім терміном ознайомлення зі справою, а Генпрокуратура відправила обвинувальний акт на розгляд суду. Однак слухання по суті справи так й не відбулось.