Мережа супермаркетів «Сільпо» видаватиме готівку на касах. Одна людина зможе отримати 6 тис. грн. Така послуга доступна практично у всіх магазинах мережі по всій Україні.

«Любі гості, ми знаємо, що є складнощі зі зняттям готівки, тому всі ці дні ми разом з партнерами працювали, щоб підвищити ліміт зняття готівки на касах. Від сьогодні — це 6000 грн в одному чеку», — повідомили на сторінці «Сільпо» у Facebook.

Перелік магазинів і графік роботи, де можна отримати готівку, — за посиланням.

Введення воєнного стану і паніка призвела до того, що біля банкоматів утворилися величезні черги, щоб зняти готівку. Часто її не вистачає. А окремі торгові заклади не проводять розрахункові операції через платіжний термінал.