«ПриватБанк» оголосив кредитні канікули за кредитними картками
Пільговий режим діятиме три місяці
Державний «ПриватБанк» запроваджує кредитні канікули для клієнтів банку за всіма кредитними картками. Про це з посиланням на прес-службу банку повідомляє «Економічна правда».
Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року. Всіх клієнтів, що мають кредитні картки, переведуть на цей режим автоматично.
«Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу; діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками», – повідомили у прес-службі банку.
Детальні умови роботи режиму кредитних канікул банк розішле клієнтам через додаток «Приват24».
Нагадаємо, що раніше «ПриватБанк» заблокував усі кредитні картки через початок російсько-української війни. Вже за добу банк знову дозволив клієнтам користуватися кредитними коштами в межах кредитного ліміту, а також скасував комісію за зняття кредитних коштів у банкоматах.