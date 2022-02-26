Державний «ПриватБанк» запроваджує кредитні канікули для клієнтів банку за всіма кредитними картками. Про це з посиланням на прес-службу банку повідомляє «Економічна правда».

Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року. Всіх клієнтів, що мають кредитні картки, переведуть на цей режим автоматично.

«Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу; діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками», – повідомили у прес-службі банку.

У банку додають, що кредитні канікули діятимуть також для карток, які мали прострочення виплат терміном до 90 днів включно. Клієнти банку, за бажанням, можуть вносити гроші на рахунок.

Детальні умови роботи режиму кредитних канікул банк розішле клієнтам через додаток «Приват24».

Нагадаємо, що раніше «ПриватБанк» заблокував усі кредитні картки через початок російсько-української війни. Вже за добу банк знову дозволив клієнтам користуватися кредитними коштами в межах кредитного ліміту, а також скасував комісію за зняття кредитних коштів у банкоматах.