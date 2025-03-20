Ділянка 0,015 га призначена для будівництва паркінгів

Солонківська сільська рада продала землю під житлове будівництво або паркінги. Під час торгів вартість землі зросла у понад вісім разів. Землю придбала львівська підприємиця Ольга Подоляк.

Ідеться про земельну ділянку площею 0,015 га, що призначена для будівництва і обслуговування паркінгів на землях житлової та громадської забудови. Її виставили на аукціон 13 лютого зі стартовою ціною 92,4 тис. грн.

Торги відбулись 17 березня на онлайн-платформі Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли пʼятеро підприємців. Найбільшу ціну – понад 802 тис. грн – запропонувала львівська підприємиця Ольга Подоляк. Під час торгів вартість ділянки зросла в понад вісім разів.

Ольга Подоляк зареєстрована як підприємиця у 2007 році та займається техобслуговуванням авто. Вона також вказана як бенефіціарка компаній «Чисто24», «Сам Вош» і «Автоспа».