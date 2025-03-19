Червоним кольором позначене орієнтовне місцерозташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області відмовився повернути в комунальну власність земельну ділянку площею 2,2 га в Рясне-Руському. Суд залишив ділянку у власності гаражного кооперативу «Лемберг Кар Плюс».

Йдеться про ділянку площею 2,2 га у Рясному, яку 2020 році Рясне-Руська сільрада передала у приватну власність гаражно-будівельному кооперативу «Лемберг Кар Плюс». Тоді загалом сільрада роздала під приватизацію 65 га землі для 18 гаражних кооперативів, які створили незадовго до ухвалення рішень.

Однак за генпланом Львова ця ділянка належать до території багатоповерхової житлової забудови й сільрада не мала права передавати цю землю під приватизацію. Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду.

19 березня Господарський суд у задоволенні позову відмовив і залишив 2,2 га у власності ОК «ГБК «Лемберг Кар Плюс». Міська рада буде оскаржувати рішення в апеляції.

Кооператив «Лемберг Кар Плюс» зареєстрували наприкінці вересня 2020 року у Львові. Директором і одним зі співвласників ГБК вказаний мешканець Золочева Денис Роман. Засновниками кооперативу також є мешканець Рясне-Руського, рятувальник Петро Шах і львів’янин й учасник АТО Андрій Лібич.