Червоним кольором позначене місцерозташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області скасував рішення Рясне-Руської сільської ради про передачу земельної ділянки у власність гаражно-будівельного кооперативу «Львів-Автокар». Ділянку повернуть в комунальну власність Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку площею 0,98 га у Рясному, яку 2020 році, незадовго до приєднання села до Львівської ОТГ, Рясне-Руська сільрада передала у приватну власність гаражно-будівельному кооперативу «Львів-Автокар». Тоді загалом сільрада роздала під приватизацію 65 га землі для 18 гаражних кооперативів, які створили незадовго до ухвалення рішень.

Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду, адже ця ділянка належала до земель промисловості, транспорту і зв’язку, тоді як гаражні кооперативи могли претендувати лише на землю під будівництво автостоянок. Крім цього, відсутні документи із землеустрою, в яких би була належно обґрунтована необхідність виділення трьом членам кооперативу цієї землі.

3 березня суддя Господарського суду Юлія Сухович позов прокуратури задовольнила і визнала недійсними рішення Рясне-Руської сільської ради 12 листопада 2020 року про передачу у власність ОК ГБК «Львів-Автокар» ділянки та скасувала державну реєстрацію права власності на неї. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ОК ГБК «Львів-Автокар» зареєстроване у липні 2020 року у Винниках та належить мешканцю Солонки Сергію Шевченку, львів’янину Дмитру Ващаку та винниківчанину Олегу Янді – члену організації «Українська спілка учасників АТО» та активному учаснику вуличних акцій у Львові. Після отримання ділянок у коментарі ZAXID.NET Олег Янда запевнив, що отримані кооперативом «Львів-Автокар» земельні ділянки будуть використовувати за цільовим призначенням бійці АТО. Він не зміг конкретно відповісти на запитання, для чого «Львів-Автокару» була необхідна ця земля.

Разом з іншими членами організації «УСУ АТО» Олег Янда володіє ТзОВ «Чижиків». Варто нагадати, що співзасновником «УСУ АТО» є Олександр Веремеєнко – давній бізнес-партнер Ігоря Кривецького.