Сільрада в Дрогобицькому районі двічі поспіль незаконно здала в оренду земельні ділянки

Село Нижні Гаї розташоване в Дрогобицькому районі на Львівщині

Господарський суд Львівської області повернув з незаконної оренди близько 70 га землі, які Нижньогаївська сільрада на Дрогобиччині передала фермерському господарству попри те, що землі розташовані за межами села і сільрада взагалі не мала права розпоряджатися ними. Прикметно, що це вже другий за останній час випадок незаконної передачі цією сільрадою землі в оренду.

Протиправне рішення Нижньогаївської сільської ради прокуратура виявила минулоріч у серпні, повідомили в прес-службі прокуратури Львівщини.

Як зазначається в рішенні суду, Нижньогаївська сільрада у березні 2017 року прийняла рішення про передачу фермерському господарству «Годів В. + Р.Є» в оренду 57 га землі, власники якої померли, а спадкоємці її ще не унаслідували, а також 13 га землі резервного фонду за межами села під 5% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Загалом фермерському господарству передали в користування 70 га земель загальною вартістю близько 11 млн грн.

«Реагуючи на допущені порушення, з метою захисту державних інтересів, Дрогобицька місцева прокуратура пред’явила позов, який господарський суд Львівської області задовольнив у повному обсягу. Відтак, рішення сільради і договір визнано недійсними, а фермерське господарство зобов’язано звільнити ділянки», – мовиться в повідомленні прокуратури.

Своє рішення суд мотивував тим, що земельні ділянки розташовані за межами села Гаї Нижні, відтак сільрада не мала права розпоряджтися землею. Право розпоряджатися невитребуваними 57 га, згідно з судовим рішенням, мала Дрогобицька РДА, а резервними 13 га – Головне управління Держгеокадастру у Львівській області.

«Суд погоджується з доводами прокуратури щодо незаконності прийнятого Нижньогаївською сільрадою рішення, як такого, що прийняте поза межами наданих йому повноважень», – мовиться в документі.

Зазначимо, що рішення суд ухвалив у жовтні 2017 року, а на початку січня 2018 року землю звільнили від незаконного використання.

Цікаво, що подібну оборудку з землею Нижньогаївська сільрада провела не вперше. Так, у квітні 2017 року вона передала в оренду ТОВ «Галицькі аграрні традиції» 168 га землі, також розташованої за межами села. У жовтні цю землю суд повернув з незаконної оренди.