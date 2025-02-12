Simply The Best

Це музичне шоу подарує гостям атмосферу романтики та незабутніх вражень у супроводі найкращих хітів світових легенд, повідомили організатори Zahid Concert Agency.

У виконанні зіркових солістів Маріанни Лаби, Наталії Грановської, Ірини Стефанко, Василя Понайди та Романа Міляна прозвучать культові композиції Елвіса Преслі, Джо Кокера, ABBA, Тіни Тернер, Джорджа Майкла, Джорджа Бенсона, Хуліо Іглесіаса, Майкла Бубле та інших світових зірок.

Живий звук забезпечать справжні віртуози: Роман Шутко (клавішні), Юрій Балух (саксофон), Юрій Присяжний (гітара), Мирослав Веретельник (бас-гітара) та Леонід Петкун (ударні). Ведучий та хореограф вечора – Ростислав Довганський.

На гостей чекатиме не лише бездоганна музика, а й особлива атмосфера – зал, освітлений тисячею свічок, а також ігристе та солодкий подарунок для кожного відвідувача.

«Не пропустіть можливість подарувати собі та близьким вечір легендарної музики у чарівному світлі свічок!», – запрошують на подію організатори.

Квитки можна придбати онлайн за посиланням або у касі філармонії.