Олег Станіславський є членом так званого Клубу молодих бізнесменів (YBC)

Син міського голови Коломийської громади Олег Станіславський під час дії воєнного стану виїхав за кордон – він вже кілька місяців відпочиває на Балі. Першим про це повідомив блогер та журналіст Костянтин Андріюк.

Ще 23 березня він оприлюднив фото з відпочинку Станіславського, іронічно записавши його до «ТрО Балі».

«Син мера Коломиї – Олег Станіславський. Боєць ТрО "БАЛІ". Пишуть, третій місяць із санітаркою героїчно тримає там оборону. Його довго не пропускали через кордон, мовляв там дуже небезпечно. Але він усіма правдами-неправдами таки їх переконав. Заради нашого із вами спокою та миру!», – іронічно зазначив Андріюк.

Олег Станіславський є членом так званого Клубу молодих бізнесменів (YBC). Клуб проводить зустрічі, тренінги, конференції, в тому числі на острові Балі в Індонезії. Судячи з публікацій в Instagram на сторінці YBC Bali, Станіславський перебуває на курорті разом зі щонайменше 150 іншими підприємцями з України. На острові члени YBC каталися на квадроциклах, сплавлялися річкою, влаштовували вечірки на яхті і проходили тренінги.

Олег Станіславський входить до Клубу молодих бізнесменів (YBC)

Яким чином Олегу Станіславському вдалось перетнути державний кордон під час дії воєнного стану – наразі не зрозуміло. Мер Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що його син виїхав за кордон. Він додав, що «прийняв таке рішення сина, але той сам має нести за нього відповідальність».

«Щодо сина Олега. Поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна доросла людина і зробив свій вибір. Не так я його вчив і мене це по-батьківськи болить», – зізнався Станіславський-старший.

Його син у коментарі журналістам Суспільного заявив, що «не має часу на розмови».

«Не маю часу, я працюю. Дякую, до побачення», – сказав Олег Станіславський, кинувши слухавку.

Олегу Станіславському 29 років, він співвласник будівельної фірми у Києві «Станіславський», а також – співвласник пекарні «Оберхліб». Окрім того, він входить до Клубу молодих бізнесменів (YBC) – закритої організації, яка приймає до себе лише власників бізнесу від 100 тис. доларів обігу на рік.