Сина Оксани Білозір призначили керівником великої державної компанії

Раніше Андрій Білозір був депутатом міської ради Києва

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:368690

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Сина Оксани Білозір призначили керівником великої державної компанії
фото «Молодіжний рух Експеримент»
Андрій Білозір з мамою Оксаною Білозір

Син співачки, народної депутатки та колишньої міністерки культури Оксани Білозір та композитора Ігоря Білозора Андрій став виконувачем обов'язків генерального директора національної акціонерної компанії «Украгролізінг». Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р.

«Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконувачем обов’язків генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії», – йдеться в документі.

Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як пише «Українська правда», Білозіру нині 36 років, раніше він був депутатом Київської міської ради.

Згідно з декларацією за 2017 рік, Білозір є бенефіціарним власником компанії-постачальника запчастин до імпортної сільськогосподарської техніки «Артагро», рекламної компанії «Овербренд» і підприємства з ремонту і технічного обслуговування електроустаткування «ЖЛК Будпласт». Також володіє майновим авторським правом на музику його батька – композитора, народного артиста України Ігоря Білозора, пише LB.ua.

«Украгролізинг» займається наданням у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання для сільського господарства. До складу НАК входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

Ця єдина велика аграрна компанія нині перебуває у державному приватизаційному переліку.

Мати Андрія, Оксана Білозір – кума президента Петра Порошенка, вона хрестила доньок нинішнього голови держави. Його дружина Лариса Білозір є донькою нардепа нардепа Миколи Кучера та депутаткою Вінницької обласної ради від партії «БПП «Солідарність».

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