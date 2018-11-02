Сина Оксани Білозір призначили керівником великої державної компанії
Раніше Андрій Білозір був депутатом міської ради Києва
Син співачки, народної депутатки та колишньої міністерки культури Оксани Білозір та композитора Ігоря Білозора Андрій став виконувачем обов'язків генерального директора національної акціонерної компанії «Украгролізінг». Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р.
«Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконувачем обов’язків генерального директора Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії», – йдеться в документі.
Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Як пише «Українська правда», Білозіру нині 36 років, раніше він був депутатом Київської міської ради.
Згідно з декларацією за 2017 рік, Білозір є бенефіціарним власником компанії-постачальника запчастин до імпортної сільськогосподарської техніки «Артагро», рекламної компанії «Овербренд» і підприємства з ремонту і технічного обслуговування електроустаткування «ЖЛК Будпласт». Також володіє майновим авторським правом на музику його батька – композитора, народного артиста України Ігоря Білозора, пише LB.ua.
«Украгролізинг» займається наданням у фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки та обладнання для сільського господарства. До складу НАК входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.
Ця єдина велика аграрна компанія нині перебуває у державному приватизаційному переліку.
Мати Андрія, Оксана Білозір – кума президента Петра Порошенка, вона хрестила доньок нинішнього голови держави. Його дружина Лариса Білозір є донькою нардепа нардепа Миколи Кучера та депутаткою Вінницької обласної ради від партії «БПП «Солідарність».