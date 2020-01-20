Синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження

Синоптики Українського гідрометцентру оголосили штормове попередження 21 січня у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, а також північних областях України.

Так, упродовж дня в цих регіонах очікуються пориви західного вітру 15-24 м/с, опадів не передбачається. Температура повітря вдень коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла, а вночі похолоднішає до 3 градусів морозу.

Додамо, що з середи, 22 січня, синоптики прогнозують в Україні дощі з мокрим снігом та сніг.

Додамо, що львівські синоптики прогнозують похолодання та сніг на Львівщині в кінці наступного тижня. Тим часом 15 січня Львів побив історичний температурний рекорд.