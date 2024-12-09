У вівторок, 10 грудня, у Львові та на території Львівської області прогнозують значні опади: дощ зі снігом та сніг. Синоптики оголосили штормове попередження через погодні умови.

Як вказано у прогнозі львівського регіонального гідрометцентру, 10 грудня на Львівщині буде хмарно та очікуються значні опади (дощ з переходом в мокрий сніг та сніг), місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура коливатиметься від 3°С морозу до 2°С тепла.

У Львові також прогнозують дощ з переходом у сніг, ожеледицю на дорогах. Температура повітря протягом дня становитиме від 1°С морозу до 1°С тепла.

Львівська міськрада відреагувала на штормове попередження, закликавши водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах. У випадку непередбачуваних ситуацій львів’ян просять дзвонити на «Гарячу лінію» (15-80).