У вівторок, 24 січня, у Львові прогнозують густий туман та ожеледицю. Синоптики оголосили штормове попередження. Зважаючи на прогноз погоди, львів'ян просять бути обачними.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту 24 січня на дорогах буде ожеледиця, вночі та вранці – туман, видимістю 200 – 500 м.

Надзвичайники Львівщини та мерія закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз й бути обачними. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.