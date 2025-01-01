У Львові 2 січня прогнозують сильний вітер та ожеледицю

У четвер, 2 січня, синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження через сильний вітер та ожеледицю.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у Львові та на Львівщині 2 січня будуть пориви південно-західного вітру 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця. Без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

Мерія Львова закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, пориви вітру у Карпатах можуть сягати 25-30 м/с.

Жовтим позначені області, де прогнозують сильні пориви вітру. Інфографіка Українського гідрометеорологічного центру

Також під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, необхідно повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.