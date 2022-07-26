Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження в усіх західних областях. Так, у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Волинській областях у другій половині дня, 26 липня, очікуються грози, шквали до 24 м/с та град.

Водночас на заході України буде досить спеконтно: у Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях очікується до +29°C, на Волині – до +30°C, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – до +31°C, а на Закарпатті – до +34°C, хоча вночі синоптики прогнозують у всіх областях не більше +14°C. Вітер північно-західний.

Грози та дощі в західних регіонах прогнозують і в середу, 27 липня, водночас максимальна температура повітря вдень впаде на 4-5°C, а вночі підніметься до +16-18°C. Вітер північно-західний, 5-20 м/с. У четвер, 28 липня, сонячна погода повернеться в більшість областей: дощитиме лише на Хмельниччині та Буковині. Температура повітря істотно не зміниться. У п'ятницю, 29 липня, потеплішає на кілька градусів, а дощі змістяться на Прикарпаття та Буковину. У суботу, 30 липня, увесь захід України знову накри.ть грози з дощем.

Львівське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози. Якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади, у тому числі телефон, – вони притягують блискавки;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і в жодному разі не розкривайте парасольки – металеві прути притягують розряди;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева; дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте; бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.