У ніч з понеділка на вівторок, 14 червня, синоптики прогнозують у Львові та області сильну грозу із поривами вітру, про це завчасно повідомили у Львівському гідрометцентрі. Водночас мерія закликає львів'ян бути обережними і у випадку непередбачуваних ситуацій дзвонити на міську гарячу лінію.

Як повідомляють синоптики, вночі будуть короткочасні, але сильні дощі, подекуди грози. Крім того очікуються сильні пориви вітру — до 20 м/с, а вранці буде слабкий туман. Це означає, що є І рівень небезпечності (жовтий). Тим часом температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів, а вдень сягатиме 23 градусів тепла.

Відтак мешканців міста закликають бути обережними і у випадку непередбачуваних ситуацій повідомляти на «Гарячу лінію міста Львова» за номером 1580.

До слова, рятувальники також нагадують мешканцям Львівської області бути обережними на вулиці, ходити подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та будмайданчиків.