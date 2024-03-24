Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про погіршення погоди в регіоні. До кінця доби 24 березня очікуються місцями грози, град та шквали 15-20 м/с. Метеорологічні явища оцінюють I-III рівнем небезпечності.

У понеділок, 25 березня, погода буде хмарна з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла. Вітер західний вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с.

У Львові та області вночі та вранці 25 березня очікують туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).