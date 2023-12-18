У вівторок, 19 грудня, на Львівщині синоптики прогнозують ожеледицю (І рівень небезпечності, жовтий).

В області буде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5 – 10° тепла. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

«Погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону над Балканами. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря змешиться», – зазначили у Львівському гідрометцентрі.

У Львові температура вночі 0 – 2° тепла, вдень 7 – 9° тепла. Видимість добра.