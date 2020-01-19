Синоптики попередили про погіршення погодних умов у більшості областей

До кінця дня та завтра в Україні очікуються тумани

СуспільствоАнна Журба, 19 січня16730

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Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про погіршення погодних умов в Україні.

У західних, північних та центральних областях до кінця дня 19 січня очікуються тумани видимістю до 500 м. 20 січня туман пошириться на більшість областей України, зокрема, Рівненську, Волинську, Львівську, Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську області, а також усі південні та центрально-східні області.

Загалом завтра, 20 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься між -1 та +3 градусами, а вночі буде мороз до 4 градусів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Додамо, що львівські синоптики прогнозують похолодання та сніг на Львівщині в кінці наступного тижня. Тим часом 15 січня Львів побив історичний температурний рекорд.

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