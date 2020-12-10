Через активні циклони над Західною Європою на заході, півночі та деяких центральних областях України прогнозують серйозні опади. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, через циклон Yvonne в західних та північних областях очікуються опади, мокрий сніг та дощ.

«Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ. Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України», – повідомила Діденко.

Проте у більшості областей України переважатиме суха погода. За словами синоптиків з Укргідрометцентру, вітер у п’ятницю буде південно-східним, до штормових поривів.

В ніч на суботу, 10 грудня, очікується 0-4 градуси морозу, вдень температура підніметься до +2+4 градусів.

Штормові пориви вітру та опади триватимуть до другої половини дня 11 грудня. Після цього негода дещо стихне, а температура підніметься на кілька градусів – до +3+5 вдень.