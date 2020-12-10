Синоптики попередили українців про наближення циклону Yvonne
Через циклон наступні дні в більшості областей можливі дощі, мокрий сніг чи навіть льодяний дощ
Через активні циклони над Західною Європою на заході, півночі та деяких центральних областях України прогнозують серйозні опади. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.
За її словами, через циклон Yvonne в західних та північних областях очікуються опади, мокрий сніг та дощ.
«Нас зачіпає південний циклон Yvonne і тому найближчої ночі в західних, північних областях плюс Вінниччина очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ. Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України», – повідомила Діденко.
Проте у більшості областей України переважатиме суха погода. За словами синоптиків з Укргідрометцентру, вітер у п’ятницю буде південно-східним, до штормових поривів.
В ніч на суботу, 10 грудня, очікується 0-4 градуси морозу, вдень температура підніметься до +2+4 градусів.
Штормові пориви вітру та опади триватимуть до другої половини дня 11 грудня. Після цього негода дещо стихне, а температура підніметься на кілька градусів – до +3+5 вдень.