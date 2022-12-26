У вівторок, 27 грудня, у Львові очікуються сильні пориви вітру. Про буревій мешканців попереджають синоптики Львівського гідрометцентру.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у Львові 27 грудня вранці та вдень очікуються пориви західного вітру 15 –20 м/с. Також львівська мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів'ян просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.