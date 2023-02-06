Від середи, 8 лютого і до суботи, 11 лютого, на Львівщину чекає сильне похолодання. Синоптики із Львівського регіонального гідрометцентру прогнозують на території області до -20 градусів морозу.

Найближчими днями у Львові та області буде хмарно з проясненнями, без особливих опадів. Проте, як розповіли ZAXID.NET синоптики, загалом лютий буде холодним. В ніч на вівторок температура в місті та області опуститься до -13. Далі буде ще холодніше.

«Холодне повітря з півночі принесе в область морозяні ночі. Вдень температура теж буде нижче нуля. Цей період буде короткотривалим, проте найхолодніше буде вночі на четвер 9 лютого, ми очікуємо від -12 до -17 градусів, а місцями температура опуститься ще нижче – до -20», – розповіла у коментарі ZAXID.NET керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх.

Вдень температура опускатиметься максимум до -6. Окрім низької температури Львівщину чекають снігопади. Особливо сніжитиме від суботи 11 лютого, а також у неділю та понеділок, 12 і 13 лютого. Проте у цей час на вулиці трохи потепліє.