У понеділок, 29 січня, у Львові та області синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий). Крім того, як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, з вечора 28 січня й до ранку наступного дня очікується туман видимістю 200-500 м.

Загалом 29 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 2-7°С морозу, а вдень – від 1°С морозу до 4°С тепла.

У вівторо, 30 січня, на Львівщині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с вночі, а вдень – 3-8 м/с. Температура повітря вночі – до 6-8°С морозу, а вдень – 4-6°С тепла. У середу, 31 січня, погода майже не зміниться, тільки очікується вища температура вночі – 3-5°С морозу.

У четвер, 1 лютого, потепління очікується вночі від 1°С тепла до 1°С морозу. Вітер південно-східний вночі та вдень 7-12 м/с. Проте у п’ятницю, 2 лютого, буде хмарно з проясненням, вночі невеликий мокрий сніг, а вдень дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Тепература вночі – до 0-2°С морозу, а вдень – 5-7°С тепла.