Синоптики прогнозують теплу погоду на Новий рік та Різдво

Синоптики прогнозують у Львові та на заході України досить теплу погоду до середини січня. 1 січня денна температура сягатиме +13 градусів, а 2 січня – 15 градусів тепла. Погода на Різдво буде дещо холоднішою – в межах -1 градуса морозу та 4 тепла.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, в останні дні цього року очікується спокійна, без істотних опадів погода. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 9-14 м/с.

28 грудня вночі від -4 до +1°C, вдень 1-6° тепла. 29 грудня денна температура підвищиться до 5-10° тепла. 30 грудня вдень ймовірний невеликий дощ, денна температура 5-10° тепла.

31 грудня та 1 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний. Нічна температура 31 грудня 0-5° тепла, денна 7-12° тепла. 1 січня нічна температура становитиме 4-9° тепла, а денна підніметься до 8-13° тепла.

«Помірно теплі повітряні маси надходять з заходу, тому маємо досить теплу погоду. Є ймовірність, що найтеплішим днем на початку нового року буде 2 січня – вдень межах 9-15° тепла», – каже Олена Смалюх.

Вже 3-4 січня із заходу почне надходити циклон з атмосферними фронтами, принесе дощ із переходом у мокрий сніг. Проте кількість опадів буде невеликою. З 5 січня з північного-заходу прийде холодніша повітряна маса. Нічні температури будуть від’ємними – 0-5 морозу, в горах до 7 морозу, а вдень від -1 до +4°C.

«Різкого похолодання не очікуємо. Буде незначне коливання – кілька днів теплішої погоди, далі кілька днів прохолоднішої. Це буде дуже швидко змінюватися. Така погода збережеться до середини січня», – зауважує Олена Смалюх.

Очікувана середньоміcячна температура повітря в січні буде 0-8° морозу. Це вище від кліматичної норми на 2 градуси. Перша половина січня мине без істотних опадів. Зазвичай січень характеризується різкими перепадами температур повітря, зазначає синоптикиня. З її слів, більші опади можливі у другій половині місяця.

За весь час спостережень найхолодніший січень на Львівщині був у 2006 році. Тоді в Яворові та Мостиськах було зафіксовано 29-30° морозу, у Львові – 28,3° морозу. Найтепліший січень у Львові був у 2002 році – максимальна температура сягнула 13,8° тепла. На Львівщині максимальні температури січні спостерігалися у 1994 році – до 16° тепла.

1 січня найхолодніша ніч на Львівщині була у 1997 році – 20,3° морозу. Морози у понад 20° упродовж 5-8 січня були зафіксовані у 1954, 1987 та 2017 роках. Найтеплішою погода на Новий рік була у 2018 році (+9°C), а на Святвечір 6 січня – у 1988 році (11° тепла).