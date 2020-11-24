Цього тижня українцям слід чекати дощі та мокрий сніг. Синоптики також прогнозують у деяких регіонах України ожеледицю та заморозки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У вівторок, 24 листопада, на заході України без опадів, температура коливатиметься від 3-6 градусів тепла, вночі від -1 до 3 градусів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. На решті території падатиме мокрий сніг. Температура повітря від 2 до 6 тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.

Згідно із прогнозом, 25-26 листопада майже на всій території України буде сонячно та без опадів, лише у східних та північних областях 25 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Як пише «Укрінформ», у східних областях на дорогах місцями ожеледиця. На заході України температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла вдень, та до 6 градусів морозу вночі. На сході – від 2 до 4 градусів. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

У п’ятницю, 27 листопада, у більшості західних регіонів, а також на півдні та сході України без опадів, натомість на півночі падатиме мокрий сніг та невеликий дощ. Дощитиме також у Львівській, Волинській та Рівненських областях. Майже по всій території України температура від 3 до 6 градусів тепла, лише на півдні України температура коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

В суботу, 28 листопада, на всій території України падатиме дощ та мокрий сніг. На заході та півночі України температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, на решті території – від 4 до 7 градусів тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. На півдні та сході України вітер південно-західний, 5-10 м/с.