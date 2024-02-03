Плюсова температура супроводжуватиметься поривами вітру і опадами

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про пориви вітру на найближчу добу. Загалом погода впродовж тижня буде теплою, до +11°C тепла.

4 лютого на території Львівської області будуть пориви західного вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 3-8°C тепла. Впродовж дня дощ, в горах – з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.

«На вихідних очікується дощова та вітряна погода, яка протримається до вівторка. Температури повітря вночі та вдень зростатимуть і сягнуть до 9° тепла. В подальшому – без істотних опадів. Тенденція до зростання температури збережеться», – зазначили у гідрометцентрі.

Як видно зі шкали прогнозів, 7 лютого очікують максимально 11° тепла.

Прогноз погоди для Львівщини до 7 лютого

Також синоптики подають приблизний прогноз середньомісячної температури та опадів на лютий 2024 року.

«Середня місячна температура очікується 0,2° морозу на рівнині, в горах – 3° морозу. Місячна кількість опадів очікується 42 мм на рівнині, в горах – 61 мм, що в межах норми», – додали у гідрометцентрі.

За спостеженнями синоптиків, такі прогнози для рівнинної території – вище норми на 0,5 – 1,3°, а для гір – нижче на 0,2 – 0,6°.