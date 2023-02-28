Ранньої і теплої весни у Львові та на заході України не прогнозують

Перший місяць весни у Львові та на заході України буде мінливим і досить прохолодним. Середньомісячна температура очікується на рівні 5° тепла. Потепління прийде лише наприкінці березня.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, 1 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Нічна температура 4-9° морозу, денна 2-7° тепла.

2-3 березня теж буде без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

4 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер західний 9-14 м/с. Без істотних опадів. Вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

5 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 9-14 м/с. Нічна температура 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

За словами Олен Смалюх, яскравого весняного тепла не слід очікувати приблизно до середини березня. У другій половині місяця є ймовірність нетривалого потепління.

«Погода обумовлюється повітряними потоками з півночі та північного-заходу. Тому прохолодно. Вночі морозяно і вдень не дуже високі температури. Хіба при проясненнях в окремі дні температура підніматиметься до 7-8 градусів тепла. Така погода буде зберігатися. Іноді випадатиме мокрий сніг, ймовірне встановлення нестійкого снігового покриву наприкінці першої декади», – каже Олена Смалюх.

За даними синоптиків, очікувана середньомісячна температура повітря в березні на рівнині складе 5° тепла, а в горах – 3° тепла, що вище від кліматичної норми на 1,7-2,5 градуса. Кількість опадів очікується в межах норми.

«Друга половина березня, маємо надію, буде дещо теплішою за рахунок частіших теплих та сонячних днів. Тому середньомісячна температура очікується вищою», – пояснює Олена Смалюх. З її слів, ніяких аномальних явищ погоди в березні на Львівщині не очікується, окрім тих небезпек, які можуть спостерігатися при проходженні атмосферних фронтів.

Найхолодніший березень на Львівщині був у 1963 році, тоді абсолютний мінімум температури склав 25-31° морозу, а найтепліший перший місяць весни був у 1974 році з абсолютним максимумом – 22-25° тепла.