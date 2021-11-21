Вдень на Львівщині буде переважно сухо, вночі можливий дощ із мокрим снігом

У найближчі дні у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду вдень, однак із нічними заморозками до -5°C та мокрим снігом. У місті переважно буде без опадів, а на заході області можливий невеликий дощ.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у неділю, 21 листопада, у Львові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 6-11°С тепла.

У понеділок, 22 листопада, вдень можливий невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура впродовж доби коливатиметься в межах 1-6°С тепла.

У вівторок, 23 листопада, синоптики прогнозують невеликий дощ уночі, на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі 0-5°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

У середу та четвер, 24-25 листопада, істотних опадів не передбачається, на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 24 листопада 0-5°С тепла, 25 листопада 2-7°С тепла.