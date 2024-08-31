Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт, цей рецепт запіканки – для вас.

Інгредієнти:

сир – 250 г;

яйце куряче – 1 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

морква – 100 г;

яблука – 2 шт.;

сіль – дрібка;

вершкове масло для змащування форми;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Моркву та яблука помийте й очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, а яблуко – на великій. Збийте віночком яйце з цукром, додайте сметану, сир, сіль, натерті моркву та яблука. Перемішайте.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Трохи охолоджену готову страву акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Рецепт Рerebus.