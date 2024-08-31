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Сирна запіканка з морквою та яблуками. Рецепт дня0
Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт, цей рецепт запіканки – для вас.
Інгредієнти:
- сир – 250 г;
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- яйце куряче – 1 шт.;
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- цукор – 1 ст. л.;
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- сметана – 1 ст. л.;
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- морква – 100 г;
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- яблука – 2 шт.;
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- сіль – дрібка;
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- вершкове масло для змащування форми;
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- цукрова пудра.
- Спосіб приготування:
Моркву та яблука помийте й очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, а яблуко – на великій. Збийте віночком яйце з цукром, додайте сметану, сир, сіль, натерті моркву та яблука. Перемішайте.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Трохи охолоджену готову страву акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Рецепт Рerebus.
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