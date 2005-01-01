Система ProZorro заощадила бюджету ₴50 млрд

ЕкономікаОлег Костюк, 31 травня2561

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З 1 серпня 2016 року завдяки використанню системи електронних державних закупівель ProZorro було зекономлено 50,15 млрд гривень бюджетних коштів. Відповідна інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики ProZorro, інформує «Кореспондент».

При цьому загальна кількість проведених закупівель склала 1,97 млн, а середня кількість учасників торгів - 2,34 на кожен тендер.

Найбільше тендерів у ProZorro провели Київська міська державна адміністрація (більше 172 тис.), Міністерство інфраструктури (83 тис.), Міністерство освіти і науки (70 тис.), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (59 тис.), а також Маріупольська обласна державна адміністрація (47 тис.).

У 2017 році Україна провела державні закупівлі в системі ProZorro на суму 500,3 млрд грн. При цьому економія від використання системи склала 27 млрд грн.

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