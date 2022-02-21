Авіакомпанія SAS виконувала рейси з Осло в Київ щодня

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала рейси з та до України. Компанія виконувала щоденні рейси з Осло до Києва.

Як повідомляє Reuters, скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щоденні рейси з Києва в Осло через ситуацію з безпекою. У системі бронювання на сайті авіаперевізника відсутні рейси щонайменше до 28 лютого.

«Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до кінця лютого, а рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше», – цитує представника авіакомпанії SAS Reuters.

Нагадаємо, що раніше рейси в Україну скасували німецька авіакомпанія Lufthansa, нідерландський перевізник KLM, Austrian Airlines призупинили виконувати рейси з Відня до Києва та Одеси, а Swiss перестала літати з Києва в Цюрих.