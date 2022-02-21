Скандинавська авіакомпанія скасувала рейси з Осло в Київ
Рейси з Осло в Київ не виконуватимуть до 28 лютого
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Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала рейси з та до України. Компанія виконувала щоденні рейси з Осло до Києва.
Як повідомляє Reuters, скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щоденні рейси з Києва в Осло через ситуацію з безпекою. У системі бронювання на сайті авіаперевізника відсутні рейси щонайменше до 28 лютого.
«Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до кінця лютого, а рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше», – цитує представника авіакомпанії SAS Reuters.