Скейт-майданчик на вул. Винниченка відремонтують до кінця року

СуспільствоЮлія Поліковська, 22 грудня1440

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Скейт-майданчик на вул. Винниченка відремонтують до кінця року
фото прес-служби ЛМР
До кінця року у Львові відремонтують скейт-майданчик на вул. Винниченка

У п’ятницю, 22 грудня, ЛКП «Спортресурс» підписало угоду із ТОВ «Кузь» щодо капітального ремонту скейт-майданчика на вул. Винниченка,4 у Львові. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozzoro.

Вартість ремонту, який необхідно здійснити до кінця року, складе понад 1,37 млн грн. Підрядник має замінити деревноволокнисте покриття на майданчику, змонтувати із металоконструкцій та сітки огорожу, встановити шість світильників та бетонні поребрики.

Зазначимо, 14 грудня ЛКП «Спортресурс» відмінило торги зі стартовою ціною 2,96 млн грн щодо облаштування баскетбольного майданчика на вул. Винниченка,4 неподалік від скейт-майданчика, оскільки не знайшлося бажаючих взяти участь у цій закупівлі.

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