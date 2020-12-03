Світло звідусіль: у житловому будинку у В’єтнамі замінили стіни на скляні
Будинок раніше був частково зруйнований і дуже темний всередині
У найбільшому місті В’єтнаму Хошиміні зробили реновацію невеликого житлового будинку, замінивши звичайні стіни на стіни зі скляних блоків.
Як пише Dezeen, проект розробило місцеве архітектурне бюро ROOM+ Design & Build. Триповерхова споруда займає площу лише 18 квадратних метрів. На першому поверсі розташовано крамничку шкіряних виробів, на вищих поверхах живуть її власники. Будинок раніше був частково зруйнований і дуже темний всередині.
Проектувальники повністю замінили старі цегляні стіни двох фасадів, що виходять на вулицю, – з північно-східної та південно-східної сторін. Товсті напівпрозорі скляні блоки пропускають світло та водночас забезпечують достатній рівень приватності. У двох спальнях додатково є штори.
Вночі, коли у приміщеннях запалюють світло, будинок нагадує магічний ліхтар посеред району.