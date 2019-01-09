Скрипаль-віртуоз Олександр Божик із концерту у Львові почне турне Західною Україною

Львівський скрипаль-віртуоз Олександр Божик готується до свого щорічного різдвяного концерту. 14 січня у театрі ім. Марії Заньковецької обіцяє виконати світову класику, авторські твори, а також саундтреки до фільмів.

Йому однаково добре підвладна і серйозна класична музика, і рок, поп та етно стилі. Про Олександра Божика дізналася вся країна і зокрема через світовий рекорд. У 2012-му музикант одночасно зіграв на чотирьох скрипках використовуючи два смички.

Тепер скрипаль має репетиції перед різдвяним концертом. Обіцяє трохи композицій із попередніх років, але й також – добру половину новинок зі ще свіжого першого альбому.

«Ми зробили таку назву концерту «Світові хіти та авторська музика». Звичайно, що буде багато світових хітів, я так по радіо часом слухаю якусь пісню, це може бути Guns N' Roses і я думаю: опа, клас, це буде на скрипці з оркестром дуже класно звучати», – розповів Олександр Божик.

А ще будуть саундтреки з фільмів, зокрема із «Піратів Карибського моря». Зазвучать і авторські твори, які набули ще ліричнішого звучання. На це скрипаля надихнула донечка. Цьогоріч у подружжя Божиків з'явилася маленька Вікторія. І саме їй батьки присвятили чимало творів.

«Коли вона ніяк не могла заснути, ми з дружиною починали їй співати наші колискові, які просто беруться з голови, тільки би вона заспокоїлася. І ми зрозуміли, що можемо випустити окремий альбом авторської музики з такими колисковими для маленької дитинки. І навіть на концерті можна буде почути, ми зробили одну «Колискову для Вікторії», – зізнається скрипаль.

«Вікторія вже з нами їздить по концертах, як справжня дитина артистів. Минулого року вона вже була з нами на сцені, а цього разу вже за кулісами буде спостерігати за цим дійством. Ми вже кілька років поспіль робимо такі проекти і, сподіваємося, надихаємо глядача на весь наступний рік», – додає дружина Олександра, піаністка Юлія Божик.

На двох концертах 14 січня у театрі ім. Марії Заньковецької Олександр та Юлія Божики зіграють із рок-оркестром. Також запросили і друзів, імена яких наразі тримають у таємниці. Концерт у Львові буде першим у турі Західною Україною на підтримку нового альбому.