У Львові зірковий вертеп радіо «Люкс ФМ» колядував у домівках своїх слухачів

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Уже традиційно зірки львівського шоу-бізнесу разом із радіоведучими ходили колядувати до слухачів із Люкс-Вертепом. Цього року, аби запросити до себе зіркових гостей, львів’яни мали записати відеозапрошення та виставити його на сторінці «Люкс ФМ» у Facebook. Переможців обирали впродовж грудня. Відтак п’ятьом львівським родинам пощастило пригостити у себе улюблених артистів та радіоведучих.

Cкрипаль Олександр Божик, має одну із головних ролей у вертепі. Музикант ділиться враженнями: «Кожен має якусь свою особливість. Наприклад, я скрипаль і то так логічно виходить: якщо скрипаль, то значить – єврей. Сьогодні в нас буде два євреї: Юлік і я – його скрипаль. Ось така цікава роль у мене».

Люкс-Вертеп збирається вже другий рік поспіль. Серед учасників – зірки львівського шоу-бізнесу – гурти Мірамі та Дикобраз, а також Олександр Божик, Юлік, Павло Табаков та Андрій Бакун. А ще ведучі радіо «Люкс ФМ» – Діана Луцишин, Андрій Ферцак, Роман Миндюк та Андрій Чиж. Усі разом вирушають в гості до львів’ян.

«На нашій фейсбук-сторінці була оголошена акція в грудні. За умовами акції, щоб ми приїхали до слухачів, треба було записати відеозапрошення. Його треба було виставити у нас на сторінці у Facebook», – пояснив програмний директор Люкс ФМ, Михайло Безпалько.

Перша коляда від зіркового вертепу зазвучала на вул. Стрийській. Господар помешкання Володимир не приховує радості і зізнається: для його гостей Люкс-Вертеп – величезна несподіванка.

«Ніколи б не подумав, що буду присутній на такому вертепі», – розповів гість родини Іван.

Дітям найбільше припав до душі Чорт, якого зіграв ведучий Люкс ФМ Андрій Ферцак.

«Мені в цьому образі дуже комфортно», – розповів ведучий.

Люкс-Вертеп колядував у п’яти львівських родинах. Наступного ж року організатори обіцяють: вертеп буде зовсім іншим. Проте секрету не відкривають, наразі це сюрприз.